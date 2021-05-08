Пропавшую в апреле 17-летнюю школьницу ищут в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 8 мая. Поиски 17-летней девушки продолжаются в Ростове-на-Дону. Подросток ушла из дома в апреле этого года, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

Родные девушки не сразу обратились в полицию. Они рассчитывали, что школьница вернется сама, поскольку она уже неоднократно уходила из дома на длительное время. Сейчас поисками несовершеннолетней занимаются следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры. Им помогают местные жители и близкие исчезнувшей девушки.

В Дагестане ведутся поиски трехлетнего мальчика. Малыш 8 мая вышел из своего дома в поселке Аэродром Хасавюртовского района, однако обратно так и не вернулся.