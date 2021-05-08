Мирный житель Донбасса стал жертвой очередного обстрела ВСУ

Донецк, 8 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок шахты «Трудовская», располагающийся в западной части Донецка. В результате инцидента погиб мирный житель.

Представительство ДНР в Совместном центр контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) сообщило, что тело погибшего гражданина 1939 года рождения было найдено в районе улицы Томской. В субботу ВСУ открыли огонь из боевой машины пехоты по окрестностям Донецка. В результате обстрела были повреждены здания учебных заведений и несколько жилых домов.

Недавно украинская армия нанесла серию минометных обстрелов по Горловке. По данным СЦКК в ДНР, было выпущено 15 снарядов калибра 120 миллиметров.