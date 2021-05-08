Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 23:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:50
Общество
Народного артиста Владимира Качана похоронят на Троекуровском кладбище
23:42
Происшествия
Пропавшую в апреле 17-летнюю школьницу ищут в Ростове-на-Дону
23:27
Происшествия
Мирный житель Донбасса стал жертвой очередного обстрела ВСУ
23:09
Спорт
Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лондон
23:02
Происшествия
Отряд террористов напал на позиции сирийской армии в Идлибе
23:00
Общество
Сексолог Александра Миллер рассказала, чем опасна сексуальная безграмотность
23:00
Общество
Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне
22:58
Общество
ФАН представляет специальный репортаж Игоря Кимаковского из ДНР
22:57
Общество
Мороженое включили в список опасных для здоровья продуктов
22:51
Общество
Уникальная сосна под Тверью может погибнуть из-за «вбитых» в кору монет
22:50
Армия
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
22:49
Весь мир
Посол РФ и глава МИД ЦАР осудили попытки очернить армию республики и ее союзников
22:40
Общество
Народный учитель России Юрий Завельский ушел из жизни в Москве
22:40
Общество
Росгвардия провела памятные мероприятия ко Дню Победы в Москве
22:34
Весь мир
Жители ЦАР вышли на марш в поддержку России
22:30
Весь мир
Власти ЦАР призвали ООН и Францию не препятствовать установлению мира в республике
22:27
Общество
Победителям «Диктанта победы» вручили приглашения на парад 9 мая в Москве
22:09
Общество
Дептранс предупредил об изменениях в работе метро Москвы 9 мая
22:00
Общество
Путеводитель ФАН по Крыму: Ласточкино гнездо — визитная карточка полуострова
21:52
Происшествия
Трое мужчин сорвались в горную реку в Адыгее
Все новости

Мирный житель Донбасса стал жертвой очередного обстрела ВСУ

Происшествия
Мирный житель Донбасса стал жертвой очередного обстрела ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 8 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок шахты «Трудовская», располагающийся в западной части Донецка. В результате инцидента погиб мирный житель.

Представительство ДНР в Совместном центр контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) сообщило, что тело погибшего гражданина 1939 года рождения было найдено в районе улицы Томской. В субботу ВСУ открыли огонь из боевой машины пехоты по окрестностям Донецка. В результате обстрела были повреждены здания учебных заведений и несколько жилых домов.

Недавно украинская армия нанесла серию минометных обстрелов по Горловке. По данным СЦКК в ДНР, было выпущено 15 снарядов калибра 120 миллиметров.

всу донецк сцкк
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 189884 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 187868 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 109232 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 88772 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 60818 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Происшествия / Мирный житель Донбасса стал жертвой очередного обстрела ВСУ
Рейтинг@Mail.ru