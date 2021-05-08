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Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лондон

Спорт
Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лондон
vk.com  /  ФК Зенит

Ньон, 8 мая. Решение о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон будет рассмотрено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшие 72 часа. Об этом пишет The Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением провести игру на стадионе «Уэмбли» из-за распространения пандемии коронавируса в Турции. Перенос финала Лиги чемпионов в Будапешт или Лиссабон УЕФА не рассматривает, поэтому единственным альтернативным местом проведения матча является Лондон. По данным источника, такие меры могут отрицательно сказаться на телевизионных компаниях, которые числятся главными спонсорами турнира.

Недавно определились финалисты Лиги чемпионов. Ими стали «Манчестер Сити», который впервые в своей истории пробился в финал турнира, и лондонский «Челси».

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