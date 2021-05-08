Отряд террористов напал на позиции сирийской армии в Идлибе

Идлиб, 8 мая. Террористическая группировка атаковала позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Уничтожено минимум десять боевиков, заявил замруководителя ЦПВС в Сирии Александр Карпов.

Террористы принадлежали к составу «Хайат Тахрир Аш-Шам»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Столкновение произошло в районе населенного пункта Мелладжа. Известно, что численность атаковавшей группировки составляла примерно 20 человек.

Как заявил Карпов на брифинге, сирийские военнослужащие отбили нападение боевиков и ликвидировали примерно половину отряда. Оставшиеся боевики бежали в направлении населенного пункта Фтира.

Также недавно в ходе атаки террористов в Идлибе погибли двое сирийских военных. Бойцы армии Сирии смогли отбить очередное нападение и уничтожить двух боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.