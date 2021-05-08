Мороженое включили в список опасных для здоровья продуктов

Москва, 8 мая. Регулярное употребление продуктов, относящихся к фастфуду, представляет опасность для здоровья. В их число эксперты, по данным Food News, включили мороженое и шоколад.

Шоколад, по словам экспертов, из-за содержания большого количества сахара провоцирует рост уровня глюкозы в крови. Он также способен вызывать расстройство желудка. В мороженом помимо сахара содержится и большое количество жира. Специалисты рекомендуют заменить его на полезный десерт. Например, на фрукты.

В список вредных продуктов также вошли картофельные чипсы. В их составе есть химическое вещество — акриламид. Образуется оно в ходе термической обработки продуктов, содержащих крахмал. Во время попадания в организм, это вещество может вызвать сильную жажду.

Онкологи недавно перечислили продукты, способные стать причиной развития рака. В этот перечень они включили чипсы, колбасные изделия и попкорн.