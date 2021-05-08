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Уникальная сосна под Тверью может погибнуть из-за «вбитых» в кору монет

Общество
Уникальная сосна под Тверью может погибнуть из-за «вбитых» в кору монет
pixabay.com

Тверь, 8 мая. Уникальная Иванищенская сосна оказалась под угрозой гибели из-за действий туристов и местных жителей. Дерево растет в деревне Иванищи Старицкого района Тверской области.

Тревогу забила экскурсовод Любовь Репина на своей странице в Instagram. Она пожаловалась, что люди «вбивают» в кору сосны монетки, что наносит огромный вред дереву. Высота 300-летней Иванищенской сосны составляет девять метров, а диаметр кроны достигает десяти метров. Ей посвящена целая страница в Википедии.

Репина призвала жителей отказаться от варварских действий по отношению к сосне. Вместо этого она предложила прислоняться к коре дерева и вдыхать его аромат.

Однако «вбитые» монеты являются не единственной проблемой. Из-за постоянного вытаптывания корни сосны оказались оголены, в ствол вбито железное кольцо, а одну из нижних ветвей кто-то спилил.

Во Владивостоке прошла международная акция «Сад памяти», в рамках которой была высажена тысяча саженцев черной пихты. Акция проходит в память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

википедия тверская область сосна
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