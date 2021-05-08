Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову

Москва, 8 мая. Российский журналист и ведущий Владимир Соловьев предложил критикующему парад Победы актеру Дмитрия Назарова "отказаться от званий и оклада".

Видеоролик, в котором Назаров в стихотворной форме критикует ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, появилось в Сети в субботу, 8 мая. В своем "произведении" актер высказал нелестное мнение о параде. Соловьев в своем канале в Telegram жестко прошелся по Назарову из-за опубликованного видео. Журналист одной фразой поставил на место актера, посоветовав ему занять еще более "оппозиционную позицию" к стране и призвал "отказаться от званий и оклада", отправившись на вольные хлеба.

Актеру стоит "вырваться из объятий государства", прихватив с собой единомышленников, чтобы организовать некий "союз вольных театральных деятелей", считает телеведущий. По его словам, Назаров должен существовать исключительно на доходы от этой деятельности, по которым он сможет оценить, насколько актера и его соратников любят и поддерживают граждане России.

Ранее жители Москвы, которым посчастливилось воочию увидеть репетицию парада Победы на Красной площади, высказали свое мнение об увиденном. По их словам, размах этого грандиозного мероприятия настолько масштабен, что буквально вызывает "мурашки по коже". Генеральный прогон торжественного шествия вывел на улицы столицы 12 тысяч военнослужащих, а также около 200 единиц различной боевой техники. На время репетиции дорожное движение в центре города было ограничено, ввиду чего максимально допустимая скорость автотранспорта составляла 15-20 километров в час.