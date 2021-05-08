Народный учитель России Юрий Завельский ушел из жизни в Москве

Москва, 8 мая. Народный учитель РФ Юрий Завельский скончался на 94-м году жизни. Он занимал должность директора школы на протяжении 43 лет.

Завельский является народным учителем России и ветераном педагогического труда. Он основал московскую гимназию на юго-западе № 1543 и возглавлял ее на протяжении 43 лет, передает RT.

Информацию о смерти педагога подтвердили в столичном департаменте образования и науки. Смерть Завельского наступила в ночь на субботу, 8 мая, говорится на официальном сайте гимназии.

В минувшую пятницу стало известно о смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. Он умер в Москве в возрасте 100 лет. Причиной смерти Лигачева стала пневмония, о чем рассказал его сын.