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Посол РФ и глава МИД ЦАР осудили попытки очернить армию республики и ее союзников

Весь мир
Посол РФ и глава МИД ЦАР осудили попытки очернить армию республики и ее союзников
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 8 мая. Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко встретился с главой МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Об этом на официальной странице в социальной сети Facebook сообщило представительство РФ.

???????????????? Le 7 mai, l’Ambassadeur de Russie en RCA M. Vladimir Titorenko a eu une rencontre avec la Ministre centrafricaine...

Опубликовано Ambassade de la Federation de Russie en République Centrafricaine Пятница, 7 мая 2021 г.

Дипломаты обсудили укрепление и развитие международных связей. Кроме того, они затронули тему организации второго саммита «Россия — Африка».

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между Россией и ЦАР на международном и региональном уровнях. Дипломаты договорились вместе работать над организацией второго саммита «Россия — Африка»», — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел отдельно отметила успехи вооруженных сил (FACA) в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Гарантией окончательного разгрома радикалов стала поддержка, оказанная Россией.

Москва направила инструкторов, которые обучили военнослужащих, полицейских и жандармов, что значительно повысило боеготовность национальной армии. Силовики взяли под контроль всю территорию республики и обеспечили на ней порядок.

Титоренко подчеркнул, что Россия не собирается прекращать военное сотрудничество с ЦАР. Уже в ближайшее время Москва доставит в Банги третью партию легкого стрелкового оружия. В отношении Центральноафриканской Республики действует эмбарго Совбеза ООН, но РФ добилась особого разрешения на помощь.

Одной из центральных тем встречи стали информационные атаки, которые иностранные СМИ предпринимают против FACA и специалистов из РФ. И Титоренко, и Байпо-Темон возмущены безосновательными обвинениями в адрес тех, кто восстановил мир в стране.

«Участники переговоров заявили о готовности вместе противостоять распространению фейков и сфабрикованной информации. Все виновные во лжи ответят за свои действия», — подчеркнули в сообщении.

Подобные попытки дискредитировать армию и ее союзников подрывают процесс стабилизации в ЦАР. Кроме того, французское издание RFI, а ранее и эксперты ООН, полностью проигнорировали реальные преступления, которые совершили боевики.

Глава «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее прокомментировал публикацию иностранного СМИ. Социолог считает, что это начало информационной войны против Москвы. Франция недовольна растущим влиянием России в Африке и пытается подорвать ее авторитет.

Тем не менее о доверии к РФ говорит отношение центральноафриканцев. Больше двух тысяч жителей столицы республики вышли на митинг против голословных обвинений в адрес армии и российских инструкторов. Они также потребовали, чтобы французы и многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) немедленно покинули страну.

россия титоренко цар байпо-темон
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