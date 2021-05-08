Банги, 8 мая. Жители Центральноафриканской Республики продолжают выражать благодарность России за помощь, которую та оказала в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В столице Банги сегодня прошел мирный марш.

Утром жители города собрались перед центральным стадионом. Тысячи человек пришли, чтобы поддержать российских союзников. Организатором акции стала ассоциация AZIMUT.

«Мы идем, чтобы выразить нашу благодарность за все те усилия, которые Россия приложила для возвращения мира в нашу страну. Нет ничего важнее мира. Если его нет, мы не можем спокойно жить. Теперь люди ходят на работу, дети посещают школы, рабочие вернулись в поля. Вот почему мы благодарны России и президенту Туадера, который привел эту помощь», — заявил Джослин Кобадобо, генеральный секретарь AZIMUT.

Люди прошли до штаб-квартиры многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Там они выразили свое недовольство попыткой дискредитировать российских инструкторов.

Центральноафриканцы возмущены публикацией французского издания RFI. В нем журналисты безосновательно критикуют специалистов из РФ и вооруженные силы (FACA). При этом иностранные журналисты не предоставили никаких доказательств и полностью проигнорировали тот факт, что население страны до сих пор не оправилось от бесчинств радикалов.

Мероприятие в Банги стало уже вторым ответом на клевету в адрес союзника. Вчера более двух тысяч жителей столицы вышли на митинг против информационных атак в адрес России. Кроме того, они потребовали, чтобы представители ООН и Парижа немедленно покинули страну.

Франция и другие иностранные государства обеспокоены растущим влиянием Москвы на Африканском континенте. Пока они стремительно теряют позиции в бывших колониях, РФ налаживает с ними связи, которые предоставляют выгодные условия партнерства обеим сторонам. В попытке подорвать авторитет россиян в регионе зарубежные СМИ развернули настоящую информационную кампанию.