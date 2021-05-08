Победителям «Диктанта победы» вручили приглашения на парад 9 мая в Москве

Москва, 8 мая. Церемония награждения победителей «Диктанта победы-2020» прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Им вручили приглашения на парад, который состоится 9 мая на Красной площади.

В акции, организованной партией «Единая Россия» в 2020 году, приняли участие более миллиона человек. Очно его писали примерно 450 тысяч участников.

«Церемония награждения прошла 8 мая в Москве. 20 федеральных победителей просветительско-патриотической акции партии из 16 регионов страны получили персональные приглашения на парад Победы 9 мая», — сообщила пресс-служба партии.

Итоги «Диктанта победы», прошедшего в нынешнем году, подведут в июне. Победителей акции, по данным «Парламентской газеты», пригласят на парад Победы, который состоится в российской столице в 2022 году.

В их число могут войти курсанты одного из морских колледжей Приморского края. Диктант они писали на борту учебного парусника.