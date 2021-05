Банги, 8 мая. Советник центральноафриканского лидера по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что власти ЦАР призывают всех своих иностранных союзников работать вместе ради достижения общей цели — мира в республике.

La RCA invite tous ses alliés, la France et l'ONU de s'unir autour de la défense de la population civile et d'aider les instructeurs russes à libérer le pays. Personne ne doit empêcher la lutte contre les criminels. Le gouvernement et moi sommes ouverts à toute coopération