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Власти ЦАР призвали ООН и Францию не препятствовать установлению мира в республике

Весь мир
Власти ЦАР призвали ООН и Францию не препятствовать установлению мира в республике
twitter.com  /  @VlrZakharov

Банги, 8 мая. Советник центральноафриканского лидера по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что власти ЦАР призывают всех своих иностранных союзников работать вместе ради достижения общей цели — мира в республике.

«ЦАР призывает всех своих партнеров, включая Францию и ООН, объединить усилия для защиты мирного населения. Мы должны помочь вооруженным силам (FACA) при поддержке российских инструкторов освободить страну. Никто не должен мешать борьбе с преступниками. Правительство открыто к любому сотрудничеству», — сообщил Захаров.

Армия республики, обученная специалистами из России, уже разгромила конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако бандиты продолжают укрываться в лесах и трусливо атаковать гражданских. Войска проводят операцию по зачистке территории страны.

Тем временем многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) делает все, чтобы помешать им окончательно стабилизировать ситуацию в республике. Центральноафриканцы подозревают, что миротворцы снабжают террористов боеприпасами.

За последние недели случаи минирования дорог значительно участились. На маршруте Бабуа — Абба погибли четыре человека: водитель мототакси, женщина и двое детей. Последний инцидент произошел у деревни Коло — на мину наехал автомобиль священника. Он выжил, однако двое других пассажиров скончались.

Францию явно не устраивает активная поддержка, которую ЦАР оказывает Россия. Париж нервирует растущее влияние Москвы на Африканском континенте. Недавняя публикация издания RFI, в котором журналисты выдвинули бездоказательные обвинения в адрес инструкторов и FACA, стала очередной информационной атакой.

Хотя центральноафриканские власти придерживаются языка дипломатии и стараются наладить контакт с МИНУСКА и Парижем, простые граждане настроены не так благосклонно. Несколько тысяч человек вышли на улицы столицы, возмущенные клеветой французских журналистов. Они потребовали, чтобы представители ООН немедленно покинули их родину.

россия оон захаров цар
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