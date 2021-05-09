Парад Победы как выставка достижений российского ОПК

Парад Победы 2021 года на Красной площади в Москве бьет рекорды по числу новинок. Во всяком случае, это следует из анонсов Министерства обороны РФ.

Выставка достижений

Прошлогодний парад Победы, перенесенный с 9 мая на 24 июня из-за COVID-19, продемонстрировал зрителям сразу 24 новых и модернизированных образца техники. Всего в параде-2020 приняли участие 13 008 военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

Сегодняшний парад Победы в Москве по масштабности чуть уступит прошлогоднему юбилейному, что и понятно. 9 мая 2021 года в праздничных мероприятиях на Красной площади и над ней примут участие «всего» 12 500 военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники и 76 летательных аппаратов. Зато касательно демонстрации новых и модернизированных образцов нас опять ждет рекорд — новинок будет 35!

Фактически торжественный марш колонн военной техники и пеших парадных «коробочек» у стен Кремля давно уже превратился в подобие выставки достижений российского ОПК. По крайней мере, именно так к нашему параду относятся военные аналитики.

Что же интересного пообещало Минобороны России на 9 мая? Обозреватель ФАН решил отметить восемь наиболее интересных образцов вооружения и военной техники, которые мы можем увидеть сегодня.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Неотразимое оружие возмездия

Начнем с подвижного грунтового ракетного комплекса РС-24 «Ярс». Точнее — с автономной пусковой установки (АПУ) 15У175М, входящей в состав «Ярса». Когда эти восьмиосные громадины, несущие транспортно-пусковые контейнеры с твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), плавно «вплывают» на Красную площадь, кажется, что весь мир замирает. Еще бы — такая мощь!..

«Ярсы» появились в результате глубокой модернизации известного отечественного ракетного комплекса «Тополь-М» и были приняты на вооружение в 2009 году. На текущий момент «Ярсы» составляют основу стратегической ядерной группировки наземного базирования России. Согласно открытым источникам, к 2019 году ВС РФ располагали свыше 150 АПУ 15У175М. Соответственно, к маю 2021 году их в РВСН стало еще больше.

В отличие от «Тополей», чьи МБР имеют моноблочную головную часть, ракеты «Ярсов» оснащены разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Это означает, что даже одна АПУ «Ярса» своей ракетой, способной нести до 10 боевых блоков с мощностью зарядов 100–500 килотонн (для сравнения, мощность ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, составляла всего 15 килотонн), способна испепелить значительную часть восточного побережья США. Дальность полета МБР «Ярса» — до 12 тыс. км, вероятное отклонение боевого блока от цели — не более 150 метров.

С учетом возможностей, заложенных создателями комплекса в их детище, своевременно отследить развертывание «Ярсов» в их позиционных районах и уничтожить комплексы практически невозможно. В боевое положение с марша АПУ 15У175М приводится за считанные минуты.

Кроме того, «Ярс» имеет систему пересчета полетных заданий, что позволяет осуществлять запуск МБР с любой точки маршрута патрулирования. Сквозь вражескую ПРО боевые блоки «Ярса» проходят как раскаленный нож сквозь масло. В самом деле, неотразимое оружие возмездия.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Революционер в танкопроме

Яркой звездой всех парадов Победы начиная с 2015 года является перспективный основной боевой танк с необитаемой башней на базе тяжелой универсальной гусеничной платформы «Армата» Т-14. За этим длинным и не всегда понятным непрофессионалам термином скрывается подлинная революция в танкопроме — революция, которую совершил российский ОПК.

Мало того, что у Т-14 существенно улучшено бронирование и весь экипаж располагается в корпусе, так «четырнадцатый» еще и стал первым в мире танком, реализующим концепцию «сетецентрической войны», где сам Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и других танков из сопровождения своего тактического звена.

«Четырнадцатый» буквально напичкан новинками. Он является настоящим «стелс-танком» с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне. Танк оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит» и динамическим бронированием четвертого поколения «Малахит». Также он имеет круговой доплеровский радар с АФАР средней дальности, ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360°.

Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой, но в перспективе может быть перевооружен и 152-мм, способной использовать даже снаряд с ядерной боевой частью. Наконец, «четырнадцатый» может использовать БПЛА разведки и целеуказания «Птеродактиль» с собственной обзорной РЛС и инфракрасным прицелом.

Оборотной стороной всех этих выдающихся характеристик машины является резкое увеличение стоимости танка, рост требований к уровню подготовки его экипажа и значительное время, необходимое как для «доводки» Т-14, так и для отработки тактики его применения. Именно по этой причине массовые поставки «четырнадцатого» в войска еще не начались.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

152-мм новейший «бог войны»

При всем уважении к танкам, отнюдь не они «правят бал» на поле боя. По давней традиции, многократно подтвержденной статистикой результатов огневого поражения противника в конфликтах высокой интенсивности, настоящим «богом войны» является артиллерия.

В этом смысле нельзя переоценить создание новейшего российского 152-мм межвидового артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ», впервые продемонстрированного публике в 2015 году. Его мы, разумеется, тоже увидим 9 мая на Красной площади.

Комплекс предназначен для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, а также пунктов управления. Он может использоваться для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

«Коалиция-СВ» создана на хорошо отработанной базе танка Т-90. Ее 152-мм орудие 2А88 имеет скорострельность 16 выстрелов в минуту и максимальную дальность стрельбы до 80 км. В новейшей российской самоходной артиллерийской установке реализована функция «одновременного огневого налета», которая позволяет поражать цель одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полета.

«Коалиция-СВ» оснащена системой автоматизированного управления процессами наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования. На последних парадах комплекс демонстрировался уже с антеннами баллистических РЛС.

Первая партия новейших САУ была поставлена Вооруженным силам Российской Федерации в мае прошлого года.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Тор» — «комплекс двух кнопок»

В наш век высокоточного оружия и растущего присутствия над полем боя беспилотников, сухопутным войскам жизненно необходим эффективный «зонтик» ПВО. Одним из важнейших элементов последнего в ВС РФ выступает всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс 9К332 «Тор-М2». Его нам, конечно, на параде Победы тоже покажут.

«Тор-М2» является одной из самых совершенных модификацией ЗРК семейства «Тор», которые считаются лучшими в мире ЗРК малой дальности. От своих предшественников он отличается тем, что способен вести огонь на ходу без остановок. Также эта модификация ЗРК получила вдвое увеличенный боекомплект ЗУР.

«Тор-М2» полностью автоматизирован — недаром его часто называют «комплексом двух кнопок». Действительно, ЗРК способен почти все сделать сам: обнаружить, опознать, ранжировать цели по степени опасности. «Вести» 48 целей и обеспечить одновременное поражение четырех из них, параллельно выбрав оптимальный момент срабатывания радиовзрывателя БЧ ЗУР.

Оператору остается выполнить лишь два действия: выбрать из предложенного «Тором» перечня целей те, что подлежат уничтожению в первую очередь, и отдать команду на пуск ЗУР. Впрочем, в случае отражения массированного воздушного удара, когда опоздание даже на доли секунды может иметь роковые последствия, есть возможность перевести ЗРК полностью в автоматический режим.

«Зона ответственности», а точнее — зона поражения «Тора» простирается до 15 км по дальности и до 10 км по высоте от месторасположения боевой машины комплекса. ЗРК может уверенно обнаруживать и уничтожать боевые самолеты и вертолеты любого типа — включая, кстати, и те летательные аппараты, которые разработаны с применением технологии «стелс».

Мало того, к 2016 году такие цели для новых модификаций ЗРК «Тор» стали уже слишком легкими. Главными противниками «Торов» сейчас являются БПЛА и высокоточное оружие. Станция обнаружения целей ЗРК «видит» на 32 км, а запускаемые «Торами» ЗУР способны настигать цели, движущиеся на скоростях до 700 м/с.

«Торы» не просто так получили в войсках прозвище «Чистильщики». Будучи отправлены в Сирию, эти комплексы к июню 2020 года сбили более 45 беспилотников, пытавшихся прорваться к объектам ВС РФ. Ради удешевления средств поражения БПЛА в настоящее время для «Тора» разрабатываются малые зенитные ракеты, предназначенные исключительно для борьбы с беспилотниками.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Тайфун» — бронетачанка с ПЗРК

Семейство четырехколесных многоцелевых защищенных автомобилей «Тайфун» за последние 5 лет хорошо прижились в нашей армии. Однако конструкторы до сих пор продолжают совершенствовать их, одновременно «обучая» играть все новые «роли».

Например, в 2019 году появилась аэромобильная модификация «Тайфун-ВДВ», специально разработанный для Воздушно-десантных войск. В прошлом году на Международном военно-техническом форуме «Армия» впервые была продемонстрирована созданная на базе «Тайфуна-ВДВ» боевая машина отделения стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов. Этот защищенный автомобиль К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» в 2021-м впервые станет участником парада Победы.

«Тайфун-ПВО» вооружен турельной установкой с 12,7-мм пулеметом «Корд». Кроме того, в машине размещается 9 ЗУР ПЗРК. Фактически, получилось высокомобильное и достаточно защищенное средство транспортировки отделения стрелков-зенитчиков, которые могут как действовать автономно — в «отрыве» от «Тайфуна», так и вести огонь непосредственно со своей машины.

При необходимости в качестве командной машины для «Тайфун-ПВО» может применяться боевая машина ЗРК «Тор-М2». В этом случае, действуя в режиме «смешанное звено», подразделение ПВО способно использовать для разведки воздушной обстановки и целеуказания мощные РЛС «Тора», а поражать воздушные цели недорогими огневыми средствами ПЗРК.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Стелс-истребитель

Во время парада Победы над Красной площадью пройдут — если только позволит погода — многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Они разработаны ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27.

В какой-то мере «пятьдесят седьмой» является воздушным аналогом Т-14. Это столь же революционная в своем классе машина, «доводка» и освоение которой даются нашему ОПК очень непросто. Но ожидаемый результат должен с лихвой окупить все усилия.

Этот истребитель обладает выдающейся малозаметностью, что достигается посредством комбинации стелс-технологий и средств РЭБ. Кроме того, «пятьдесят седьмой» — сверхзвуковой и сверхманевренный, он может уничтожать как воздушные, так и наземные или морские цели, а также выполнять задачи в интеграции с новейшим БПЛА «Охотник». По понятным причинам, большая часть информации о Су-57 является секретной.

Первый полет уникальной машины состоялся 29 января 2010 года. Ровно через 11 лет, 29 января 2021 года, ВС РФ получили первый серийный Су-57.

wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

«Белый лебедь»

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, который тоже должен стать участником праздничных мероприятий 9 мая, новейшей машиной вроде бы не назовешь — первый полет он совершил еще в 1981 году. Однако за минувшее с этой даты время машина серьезно изменилась, пройдя через несколько модернизаций.

На сегодняшний день «сто шестидесятый» является одним из элементов ядерной триады России. А еще он до сих пор остается самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла. А также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу — целых 275 000 тонн!

Плюс к этому Ту-160 — самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Российские летчики ласково называют этот гигантский, но удивительно изящный самолет «Белым лебедем». На Западе «сто шестидесятый» получил прозвище Blackjack.

Изначально он строился исключительно как ракетоносец — носитель крылатых ракет большой дальности с ядерными боевыми частями. Однако в наше время арсенал вооружения Ту-160 значительно расширился.

17 ноября 2015 года состоялось боевое крещение «Лебедя». Поднявшаяся с авиабазы Энгельс пятерка Ту-160 успешно отстрелялась по объектам боевиков на территории Сирии крылатыми ракетами Х-555, оснащенными осколочно-фугасными БЧ.

Работы по улучшению характеристик «сто шестидесятого» продолжаются по сей день. 10 марта 2021 года стало известно, что в подмосковный Жуковский для предварительных испытаний прибыл первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

АК-12 — новый автомат Калашникова

Вернемся с небес на землю. МБР, танки, САУ, ЗРК, истребители и бомбардировщики — это, конечно, хорошо. Но в бой большинство солдат идут со своим индивидуальным оружием — автоматом. Мы привыкли видеть российских военнослужащих с советским наследием — 5,45-мм автоматами АК-74М. Сейчас эта картина постепенно меняется: с 2018 года концерн «Калашников» ведет поставки в ВС РФ нового 5,45-мм автомата, известного как АК-12.

АК-12 и его 7,62-мм вариант АК-15 (кстати, тоже принятый на вооружение) стали результатом проводившейся в интересах ВС РФ программы разработки боевой экипировки военнослужащего «Ратник».

«Двенадцатый» сохранил традиционную для автоматов Калашникова газоотводную автоматику с запиранием поворотом затвора и может использовать магазины от 5,45-мм автоматов АК предыдущих поколений. Однако за счет новой конструкции ствола, крепления газоотводной трубки и цевья разработчикам АК-12 удалось значительно улучшить кучность стрельбы из автомата по сравнению с предшественниками того же калибра.

АК-12 оснащен планкой «Пикатинни» на крышке ствольной коробки и ствольной накладке, что обеспечивает удобную и, что немаловажно, повторимую установку дневных и ночных прицелов различного типа. Кроме того, автомат получил складной, регулируемый по длине приклад.

Пожалуй, на этом нашу блиц-экскурсию по анонсированным Минобороны образцам вооружения и военной техники можно закончить. Как видим, нынешний парад Победы действительно является самой настоящей выставкой достижений отечественного ОПК.