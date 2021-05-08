Трое мужчин сорвались в горную реку в Адыгее

Майкоп, 8 мая. Туристов унесло течением реки вблизи поселка Каменномостский в районе Хаджохской теснины. Поисками мужчин занимаются спасатели, которые обследуют берег реки.

Инцидент произошел после того, как один из мужчин попросил сфотографировать его в реке Белая. Однако он не смог удержать равновесие и начал тонуть. Двое товарищей бросились ему на помощь, в результате чего всех троих унесло течением реки, передают СМИ.

Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда выдвинулись на место происшествия. Они обследуют каньон реки Белой на рафте. К поискам подключились сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона.

В Смоленской области завершились поиски пропавшего почти год назад 26-летнего туриста. Местный житель ушел из дома еще в июне прошлого года, взяв с собой спальный мешок и палатку.