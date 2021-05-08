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Блогер Лена Миро заступилась за Малышеву перед хейтерами после вопроса про диету

Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро заступилась за Малышеву перед хейтерами после вопроса про диету
instagram.com  /  @malysheva.live

Москва, 8 мая. Телеведущая Елена Малышева оказалась в эпицентре скандала после того, как в популярной соцсети ответила на вопрос подписчицы и упомянула блокаду Ленинграда.

Женщина спросила Малышеву, как ей похудеть, если у нее пенсия всего 9 тысяч рублей и ни на что не хватает денег. Доктор наук, которая продает пособие для похудения, попросила подписчицу перестать себя оправдывать, затем привела неудачный пример о блокаде Ленинграда. Елена Малышева заявила, что в то время в городе не было полных людей, несмотря на то, что и денег у них тоже не было.

Пользователи Сети тут же отреагировали на комментарий Малышевой и начали критиковать ее за некорректное сравнение бедности и вынужденной голодовки, от которой страдали жители Ленинграда. Скандально известный блогер Лена Миро вступилась за телеведущую перед хейтерами.

«Лицемерие полных заключается в том, что им всегда что-то мешает. Полные они не потому, что едят много, а из-за того, что у них всегда целый комплекс причин. <...> Но, конечно, упоминание блокадного Ленинграда в теме похудения некорректно», — высказалась Миро в своем блоге.

Миро считает, что Малышева имеет право продавать свою диету по той цене, которую считает приемлемой. Писательница подчеркнула, что телеведущая никого не принуждает покупать свой продукт. Более того, Миро посоветовала полным женщинам не лениться и самостоятельно изучать информацию о правильном питании, которая есть в свободном доступе.

малышева поддержка миро
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