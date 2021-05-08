ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России

Москва, 8 мая. Московский ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Футболисты гостей открыли счет на 26-ой минуте матча. Голом отметился Виктор Классон, пишет RT. Однако далее игра пошла не по сценарию «Краснодара». В первом тайме Чидера Эджуке сравнял счет, а во втором голы Федора Чалова и Марио Фернандеса помогли москвичам добыть три очка в этом матче.

За тур до конца чемпионата ЦСКА занимает шестую строчку с 50 очками. «Краснодар» расположился на 11 месте с 38 баллами.

В еще одном матче 29-тура РПЛ встречались московский «Локомотив» и «Динамо». Матч закончился нулевой ничьей, несмотря на численное преимущество «железнодорожников» во втором тайме из-за удаления защитника динамовцев Никола Ордеца.