Киев, 8 мая. Жительница Киева позвонила в прямой эфир телеканала «НАШ» и раскритиковала перенос Дня Победы на 8 мая. Она рассказала, что пережила оккупацию.

Киевлянка позвонила в студию украинского канала «НАШ» 8 мая и поздравила ведущих с праздником. Женщина уточнила, что имеет в виду наступающий праздник – День Победы 9 Мая. Попытка украинских властей заменить его «днем памяти и примирения» в угоду Западу и национал-радикалам возмутила зрительницу.

«Не признаю 8 мая. Потому что никакого примирения не может быть с фашизмом. А у нас, к сожалению, он возрождается, и власти это поощряют. Это показали шествия в нашей столице. Западная Украина пусть себе празднует и не навязывает нам фашизм», - заявила женщина.

После этого зрительница рассказала, что пережила оккупацию Украины в 1941-1944 годах, и на себе ощутила ужасы нацизма. Она отказала украинским националистам в праве рассуждать о данной идеологии. В пример стране киевлянка поставила Россию, которая полностью перечеркнула любые попытки реабилитации нацизма.

«Мне 89 лет. Я пережила оккупацию. Я фашизм видела воочию, а не по книгам. Поэтому они (украинские радикалы) не могут судить о том, что было. В России тоже был фашизм, но они его искоренили. И там голову фашизм не поднимает», - заявила зрительница.

Украинским ведущим оказалось нечего возразить позвонившей. В комментариях к эфиру зрители массово поддержали киевлянку. Пользователи, назвавшие ее настоящей патриоткой и похвалившие за адекватность рассуждений, собрали сотни отметок «нравится» на YouTube.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая обратился к соотечественникам и заявил, что попытки оправдания и реабилитации нацизма заслуживают осуждения. Однако риторика украинского лидера противоречит его бездействию по пресечению факельных шествий и прочих мероприятий, которые в стране регулярно устраивают радикальные националисты.