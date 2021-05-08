Жителей ЦАР призвали выйти на общенациональную демонстрацию против ООН и Франции

Банги, 8 мая. Центральноафриканская гражданская платформа Galaxy National планирует провести 12 мая масштабную мирную акцию. На ней все собравшиеся выступят против многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и Франции.

Организация распространила пресс-релиз, в котором призвала граждан страны присоединиться к демонстрации.

«Платформа Galaxy National проведет 12 мая 2021 года масштабный мирный митинг, который охватит всю территорию республики», — говорится в документе.

Участники платформы считают, что жители республики должны выйти на улицы, чтобы показать Парижу и Организации Объединенных Наций, что имеют право свободно принимать решения относительно своей родины:

«Мы просим все население Банги, Бимбо, Бегуа и 16 префектур выступить единым фронтом, чтобы сказал «нет» МИНУСКА и Франции. Центральноафриканцы заслуживают свободы».

Акция начнется в семь часов утра на стадионе, рассчитанном на 20 тысяч человек. Потом марш двинется к офису миссии в Банги, чтобы вручить меморандум с требованиями народа ЦАР.

Стоит отметить, что общественники беспокоятся о соблюдении мер, введенных против распространения пандемии COVID-19. Они предупредили, что все желающие принять участие в протесте должны носить маски.

Гражданская организация впервые заявила о планах провести масштабную акцию в начале мая. Уже тогда в марше собирались принять участие все жители столицы, а также городов Бимбо и Бегуа, включая представителей муниципальных властей. Galaxy National считает, что необходимо выступить против попыток иностранцев нажиться на внутреннем кризисе в республике.