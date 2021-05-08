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Соседов рассказал правду о непристойном предложении Лорак от продюсера

Шоу-бизнес
Соседов рассказал правду о непристойном предложении Лорак от продюсера
facebook.com  /  Сергей Соседов

Москва, 8 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов в новом интервью заявил, что на самом деле все молодые певицы в начале карьеры получают предложения интимного характера от покровителей.

Соседов уверен, что чаще всего начинающие звезды шоу-бизнеса сами хотят добиться большого в карьере через постель. Журналист считает, что ничего необычного в этом нет. Так всегда было и, скорее всего, так всегда будет — певцы и певицы будут искать легкий путь прославиться. Сергей Соседов предположил, что у оскандалившейся украинской артистки Ани Лорак на самом деле тоже есть покровитель.

Ани Лорак оказалась в эпицентре скандала после выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В разговоре с Борисом Корчевниковым исполнительница хита «Новый бывший» намекнула, что много лет назад продюсер Константин Меладзе предлагал вывести их отношения из рабочего русла в личное. Коллеги артистки тут же накинулись на нее и начали защищать брата Валерия Меладзе.

Музыкальный критик признался, что верит признаниям Ани Лорак. Он считает, что другие артистки просто предпочитают молчать о харассменте. По мнению Соседова, за певицей точно стоит состоятельный благодетель, но кто он — неизвестно, пишет «Диалог.UA».

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