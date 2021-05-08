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Воздушный рывок: как советский летчик Лошаков угнал у немцев самолет «Шторх»

Армия
Воздушный рывок: как советский летчик Лошаков угнал у немцев самолет «Шторх»
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Рига, 8 мая. Николай Лошаков оказался в плену у немцев, но смог угнать немецкий «Шторх» и совершить первый побег на самолете в Великой Отечественной войне.

Побег Николая Лошакова на угнанном у немцев самолете, считается первым побегом с помощью самолета в Великой Отечественной войне. Хотя, сразу же после приземления Николаю Лошакову и Ивану Денисюку больше не удалось вернуться на фронт защищать Родину.

На момент пленения Николаю Лошакову не было и 20 лет, он успел отвоевать только четыре месяца. В мае 1943 года Николай Лошаков вылетел в свой роковой полет. По его собственным воспоминаниям, в тот день у самолёта начались технические неполадки, когда он был над вражеской территорию. Когда Лошаков повернул на обратный курс, его окружили три вражеских самолета. Одного противника ему удалось сбить, но после его сразу же подбили. Вражеские пули задели ногу и руку пилота, но он смог дотянуть подбитый Як-16 до своей территории, а сам выпрыгнул с парашютом. Однако, парашютиста ветром отнесло к немецким окопам. При приземлении он потерял сознание и был пленен.

Николая Лошакова доставили в Ригу и решили завербовать в эскадрилью, состоящую из изменников Родины. Лошаков согласился только для того, чтобы сорвать вражеский план по созданию такого авиаподразделения. Его направили хозяйственным работником на аэродром города Остров, недалеко от Пскова. Там он встретил и будущего товарища по побегу Ивана Денисюка, который заправлял самолеты. Он по просьбе Лошакова украл форму немецкого летчика и зарисовал детали приборной доски вражеских самолетов.

В плену Никола Лошаков пробыл два с половиной месяца. В августе 1943 года Лошаков и Денисюк устроили побег на немецком самолете «Шторх». Как только комендант аэродрома Алоиз Мойзиш оставил свой пост, чтобы отдохнуть, Денисюк сразу же заправил полный бак, а Лошаков, переодевшись немецким офицером, пробрался в кабину и завел самолет. Как только «Шторх» взлетел, немцы стали его обстреливать и Лошакова снова ранило. Однако, побег увенчался успехом и самолет приземлился в Новгородской области, возле деревни Бритино.

Радость удачному побегу длилась недолго, в тот же день Лошакова и Денисюка арестовали и допросили. Денисюка приговорили к трём годам заключения, а Лошакова к 20 годам заключения. Летчика обвинили в том, что он не застрелился, а пошёл на службу к немцам. Вскоре срок уменьшили до трех лет, так как Лошаков сохранил партийный билет в плену. Николай Лошаков отсидел полтора года в воркутинском лагере. В 1945 году его освободил, а в 1959 реабилитировали.

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