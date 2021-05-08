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Бангладешские миротворцы попались на сотрудничестве с боевиками в ЦАР

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Бангладешские миротворцы попались на сотрудничестве с боевиками в ЦАР
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 8 мая. Бангладешский миротворческий контингент миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) сотрудничает с боевиками, которые после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) скрываются в лесах.

Поселение Аббу подверглось нападению бандитов 5 мая. Однако внимание больше привлекает даже не сама атака, а поддержка, которую оказали радикалам. Согласно источникам в населенном пункте, незадолго до инцидента в Лаби, расположенном в 45 километрах от Буара, заметили бангладешские «голубые каски» на трех пикапах. Очевидцы уверены, что там миротворцы передали бандформированию боеприпасы.

Контингент МИНУСКА подозревают в снабжении преступников минами бельгийского производства. Их устанавливают на дорогах, которые, как правило, ведут к золотым или алмазным рудникам. В последнее время на таких маршрутах значительно участились случаи гибели мирного населения.

Один из трагических инцидентов произошел на дороге Бабуа — Абба. Мототакси наехало на взрывное устройство. Погибли водитель и его пассажиры: женщина и двое детей. Кроме того, у Амадагазы на мине подорвался автомобиль вооруженных сил (FACA).

Последний взрыв прогремел недалеко от деревни Коло на западе страны: автомобиль священника попал на боеприпас. Два человека не выжили, а священнослужитель получил ранения.

Центральноафриканцы рассказывают, что армия стала все чаще вступать в споры с миротворцами. Их присутствие давно вызывает недовольство среди гражданских, но военнослужащие себя сдерживали.

Теперь же ситуация изменилась. Бойцы FACA, которые находятся на контрольно-пропускных пунктах в Буаре, не позволяют «голубым каскам» входить или выходить из города в ночное время. Военнослужащие подозревают контингент МИНУСКА в снабжении преступников, а только это мешает им полностью очистить территорию республики от остатков боевиков.

Население ЦАР регулярно выходит на тысячные акции протеста, на которых они требуют, чтобы представители ООН убрались из страны. Люди представляли многочисленные доказательства того, что миротворцы совершают преступления и пользуются кризисной обстановкой.

Центральноафриканская армия полностью разбила CPC и этому не смогло помешать оружейное эмбарго Совбеза ООН, которое действует в отношении Банги. Успехи военнослужащих делают присутствие миссии ООН бессмысленным, а потому миротворцы пытаются дестабилизировать обстановку, чтобы продолжить наживаться на бедах республики.

оон боевики цар минуска
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