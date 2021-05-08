Источник в ЕС рассказал об обсуждении России на саммите в Португалии

Лиссабон, 8 мая. Главы стран Евросоюза (ЕС) на неформальном саммите в Португалии обсуждали Россию. Об этом рассказал источник в ЕС.

Журналисты поинтересовались, затрагивалась ли тема России на саммите Евросоюза. Выяснилось, что дискуссия по РФ была, но ее подробности неизвестны, передает РИА Новости.

«Да. Инцидент в Чехии был обсужден сначала с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, а затем были короткие дебаты с учетом стратегической дискуссии 25 мая», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что оппозиция Чехии требует отставки вице-премьера после сообщений о «торге» с Россией. Оппозиционные политики считают, что глава МВД Ян Гамачек пытался продать чешскую национальную безопасность.