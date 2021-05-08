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Певица Слава проспорила 300 тысяч рублей своему помощнику

Шоу-бизнес
Певица Слава проспорила 300 тысяч рублей своему помощнику
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 8 мая. Известная певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, призналась, что проиграла в споре со своим помощником Николаем Макаровым и лишилась крупной денежной суммы.

В одном из апрельских выпусков программы «Светская хроника» Слава рассказала, что заметно поправилась во время самоизоляции и никак не могла избавиться от лишних килограммов. Тогда помощник исполнительницы предложил ей пари — либо она худеет на семь килограммов за месяц, либо выплачивает ему 300 тысяч рублей.

Певица согласилась на такие условия, хотя изначально не рассчитывала на победу. Когда поклонники Сланевской поинтересовались, как обстоят дела с пари, она призналась, что проспорила и выплатила Макарову всю сумму.

«Силы воли — ноль!» — заявила знаменитость на своей странице в Instagram.

Слава отметила, что не только не сбросила килограммы, но и прибавила в весе. Однако настроение 40-летней звезды от этого не ухудшилось. Певица старается вести активный образ жизни и делает упражнения вместе со своей старшей дочерью Александрой Морозовой.

Исполнительница рассказывала, что уже мечтает стать бабушкой. Сланевская уговаривает старшую дочь родить ей внуков.

певица слава сланевская
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