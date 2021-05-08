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Певица Оля Полякова показала, как выглядела в 16 лет

Шоу-бизнес
Певица Оля Полякова показала, как выглядела в 16 лет
instagram.com  /  @polyakovamusic

Киев, 8 мая. Украинская звезда Оля Полякова опубликовала на странице в Instagram архивный снимок, на котором ей всего 16 лет. Фанаты отметили, что артистка с годами становится только лучше.

Сейчас 42-летняя певица, известная как «Суперблондинка», считается одной из самых эффектных звезд украинской эстрады. Полякова могла похвастаться впечатляющими данными и в 16-летнем возрасте. Так, на архивном кадре артистка позирует в облегающем белом платье, которое подчеркивает ее точеную фигуру. Судя по всему, будущая артистка участвовала в модном показе.

«16! Еще до изобретения фотошопа! Фото Леонид Найдюк», — подписала кадр Оля Полякова.

На днях на официальной странице в Instagram программы «Звездный путь» появился коллаж с двумя снимками Поляковой. Архивный снимок сравнили с недавней фотографией певицы. Фанаты артистки пришли заявили, что за столько лет звезда не только не изменилась, а стала выглядеть еще эффектней.

«Женщина с годами становится, как дорогое вино!»;

«Красивая и тогда и сейчас!»;

«В 16 почему-то выглядит старше! Сейчас просто бомба, а не женщина!» — написали поклонники.

Недавно Полякова поддержала скандальное заявление своей коллеги Ани Лорак в адрес продюсера Константина Меладзе. Украинская поп-дива заявила, что верит каждому слову Лорак, ведь сама получала непристойное предложение от этого же человека.

фото полякова певица
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