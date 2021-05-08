Центральноафриканское издание заявило о невозможности сотрудничества ЦАР и Франции

Банги, 8 мая. Центральноафриканское издание Le Potentiel проанализировало общественно-политическую и экономическую ситуацию в ЦАР. Источник заявил, что кризис между Францией и Центральноафриканской республикой нарастает с каждым годом.

Власти страны хорошо усвоили уроки истории, самым ярким примером которой является участие французских войск в геноциде народности тутси в Руанде. Эта кровавая бойня стала одной из самых крупных за последние 20 лет.

По мнению журналистов, президенту ЦАР необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах, решение которых выведет государство из кризиса. К ним относятся подавление восстания незаконных вооруженных формирований, организация общенационального диалога, создание имиджа страны, активное развитие экономики и восстановление государственных институтов.

Информационное агентство декламирует, что именно на этих четырех столпах глава ЦАР и его правительство смогут создать действенный план по восстановлению страны. Президент республики Фостен-Арканж Туадера должен проявить бескомпромиссное лидерство, основанное на безупречной морали и нравственности в управлении общественными делами.

Также ему необходимо завоевать уважение иностранных партнеров и защитить страну от экономического и военного вторжения. Туадера продемонстрировал всему миру, что он способен как договариваться, так и эффективно воевать против внутренних врагов.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров сообщил о разгроме вооруженных группировок, действовавших в стране. Военные успехи позволили главе государства заняться восстановлением разрушенной боевиками инфраструктуры и экономики.