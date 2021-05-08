Пандемия повысила интерес к бесконтактной аренде жилья

Москва, 8 мая. Распространение коронавируса способствовало продвижению нового способа аренды жилья в России.

Современная эпидемиологическая обстановка заставила жителей во всем мире иначе смотреть на социальные контакты. Ограничения повлияли на рост некоторых отраслей, затронув, в том числе, сектор аренды жилья. Сейчас в России начал набирать обороты новый сервис аренды. Об этом пишет «Российская газета».

Заселение стало организовываться иначе. Все популярнее становится система, когда съемщик получает код от дверного замка, либо специального сейфа с ключом в удаленном формате. Владелец при этом экономит свое время и может заниматься другими делами.

Дополнительным плюсом является то, что у сторон отпадает необходимость в личной встрече, что положительно воспринимается в условиях распространения коронавируса. Директор по развитию партнерской сети сервиса «Суточно.ру» Людмила Лаврентьева считает, что такая аренда является преимуществом и позволяет сделать процесс более удобным для всех.

Параллельно с этим, в России наблюдается рост цен на съем загородных домов в ряде субъектов Российской Федерации. К такому выводу пришли специалисты «Авито Недвижимость».