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Томич избил инспектора ДПС в Новосибирске и стал фигурантом уголовного дела

Происшествия
Томич избил инспектора ДПС в Новосибирске и стал фигурантом уголовного дела
pixabay.com  /  Ella_87

Новосибирск, 8 мая. Сотрудники Следственного комитета начали расследование в отношении уроженца Томска, который ударил правоохранителя.

По версии следователей, инспектор находился на улице Ленина, когда заметил группу дебоширов. Он потребовал от них прекратить противоправные действия. Но один из них вместо того, чтобы последовать полученным указаниям, подошел к служебному авто и ударил кулаком правоохранителя.

Вскоре предполагаемого преступника удалось задержать, против него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчине ранее избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Двое американских студентов из Калифорнии убили полицейского в Риме после неудачной сделки по покупке наркотиков, нанеся правоохранителю не менее 11 ножевых ран, сообщало Федеральное агентство новостей. Их приговорили к пожизненному заключению в итальянской тюрьме.

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