Ученые из Индии отметили рост случаев дерматита рук из-за COVID-19

Нью-Дели, 8 мая. Дерматит рук присутствует у 92,6% медицинских работников и 68,7% населения в целом, причина кроется в частой гигиене, выяснили специалисты Медицинского колледжа отца Мюллера.

Новое исследование о негативном влиянии частой гигиены рук на кожу было представлено в рамках симпозиума Европейской академии дерматологии и венерологии. Специалисты из Индии объяснили, что проанализировали трансэпидермальную потерю воды (TEWL) у 582 человек.

Более высокое среднее значение TEWL (то есть более сухая кожа) отмечено у женщин и медиков из отделения интенсивной терапии, что было связано с более частым мытьем рук и использованием средств для дезинфекции на спиртовой основе.

Гигиена рук является одной из мер профилактики заражения коронавирусом и другими инфекциями, подчеркивают в Роспотребнадзоре. По словам экспертов, мыть руки с водой под краном следует в течение 40–60 секунд. Если такой возможности нет, нужно применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки.