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Вывешенный накануне Дня Победы флаг СССР вызвал скандал на Украине

Происшествия
Вывешенный накануне Дня Победы флаг СССР вызвал скандал на Украине
wikipedia.org  /  Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

Первомайск, 8 мая. Полиция Украины ищет злоумышленников, которые вывесили на доме флаг СССР, считающийся запрещенным.

Местные жители Первомайска Николаевской области сообщили в полицию о том, что на одном из домов повесили красный флаг с запрещенной на Украине символикой — эмблемой СССР. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Информацию о случившемся занесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Обстоятельства случившегося выясняются. Сейчас правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения, а также ищут возможных свидетелей произошедшего.

Местным жителям напомнили, что за подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Харькове сорвали флаг с поздравлением с 9 Мая. Выяснилось, что на нем было написано «фашизм не пройдет». Произошедшее вызвало бурную дискуссию среди местных жителей и политиков.

украина ссср флаг
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