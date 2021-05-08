Вывешенный накануне Дня Победы флаг СССР вызвал скандал на Украине

Первомайск, 8 мая. Полиция Украины ищет злоумышленников, которые вывесили на доме флаг СССР, считающийся запрещенным.

Местные жители Первомайска Николаевской области сообщили в полицию о том, что на одном из домов повесили красный флаг с запрещенной на Украине символикой — эмблемой СССР. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Информацию о случившемся занесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Обстоятельства случившегося выясняются. Сейчас правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения, а также ищут возможных свидетелей произошедшего.

Местным жителям напомнили, что за подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Харькове сорвали флаг с поздравлением с 9 Мая. Выяснилось, что на нем было написано «фашизм не пройдет». Произошедшее вызвало бурную дискуссию среди местных жителей и политиков.