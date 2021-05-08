Лена Миро объяснила, как Джиган и Самойлова смогли позволить себе роскошный отдых на яхте

Москва, 8 мая. Скандальный блогер Лена Миро заявила, что ни у рэпера Джигана, ни тем более у его супруги, модели Оксаны Самойловой, нет денег на аренду двухпалубной яхты на Мальдивах.

По словам Самойловой, она устала от роскошных отелей, поэтому они с Джиганом решили разнообразить отдых и арендовать яхту. Модель устроила целую виртуальную экскурсию по дому на воде. Она показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте террасу с удобными креслами, палубу с джакузи, а также все десять спален.

Стоимость аренды подобного судна — 60 тысяч долларов в неделю, что по текущему курсу — почти 4,5 миллиона рублей. По словам звезды, они планируют провести на Мальдивах 14 дней, а значит, отдых обойдется паре минимум в 9 миллионов рублей.

Лена Миро заявила, что эта сумма неподъемная даже для Джигана, который давно «растолстел и не поет», не говоря уже о его супруге, до сих пор переживающей из-за провала собственной линейки косметики. Блогер обратила внимание, что модель просто «заспамила» собственные соцсети фото и видео с этой яхтой. По словам Миро, это очень похоже на рекламу.

«Люди, которые плавают на своих лодках или хотя бы на арендованных за свои деньги, не пихают в каждый кадр название корыта... А те, кого пустили по бартеру, обязаны отрабатывать денежку: и название яхты засветить так, чтобы всем глаза им намозолить, и пост характерный написать, как это сделала Оксана», — рассказала блогер на своей странице в «Живом журнале».

Миро также предположила, что звездная пара часто соглашается на бартер. Она уверена, что Оксана Самойлова постоянно прибегает к такой схеме, когда посещает косметологов и салоны красоты.

Недавно от Лены Миро досталось и известной актрисе Любови Толкалиной. Скандального блогера возмутило, что артистка «залезла с ногами» на могилу поэта Иосифа Бродского в Италии.