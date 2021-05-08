Сенатор Леонов предложил дать россиянкам с детьми дополнительный выходной

Москва, 8 мая. Член Совета Федерации Сергей Леонов предложил перевести женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю.

Важно, чтобы женщина могла уделять ребенку достаточно времени. К тому же многим россиянкам в будние дни нужно решать те вопросы, с которыми не удалось разобраться в выходные, объяснил Сергей Леонов. Предложенную им инициативу, вероятно, обсудят на заседании трехсторонней комиссии.

«И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь», — заявил Леонов в интервью РИА Новости.

Дополнительный выходной для женщин с детьми «не должен сказываться на их зарплате или отпуске», подчеркнул член Совета Федерации. Говоря о возможном переходе всех россиян на четырехдневную рабочую неделю, Сергей Леонов отметил, что все нужно подсчитать.

В России могут сократить рабочие часы в недели, заявил сенатор Валерий Рязанский. Он отметил, что такое нововведение, если будет принято, то затронет лишь некоторые слои россиян. Сейчас граждане РФ трудятся 40 часов в неделю.