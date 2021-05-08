СК начал проверку по факту задержки льготных лекарств в Новосибирске

Новосибирск, 8 мая. Местная жительница, являющаяся ветераном тыла, не может получить необходимый препарат. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель СК запросил отчет по обеспечению льготными лекарствами 93-летней женщины из Новосибирска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пенсионерка пожаловалась, что не может получить обещанные ей льготные таблетки. Как утверждает внук ветерана, бабушке выписали препарат «Спирива», однако в льготной аптеке лекарства нет в наличии. Фармацевты предлагают пожилой горожанке аналоги или просят подождать.

Сотрудники регионального Следственного комитета и прокуратуры по факту инцидента организовали собственные проверки. Представители министерства здравоохранения Новосибирской области опровергли задержку в выдаче лекарств.

Бастрыкин контролирует следствие по делу о пожаре и гибели людей в гостинице в Москве, сообщал ФАН.