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Власти Кипра ослабят ограничения для вакцинированных туристов

Общество
Власти Кипра ослабят ограничения для вакцинированных туристов
pixabay.com

Никосия, 8 мая. Прошедших вакцинацию от коронавируса туристов ожидают послабления ограничений по прибытии на Кипр. Такую информацию предоставили в минздраве страны.

Туристам с действительной картой вакцинации от коронавируса больше не придется проходить самоизоляцию по прибытии на Кипр, следует из сообщения. Кроме того, требование проходить тест на COVID-19 для таких туристов также отменят. Нововведение вступит в силу 10 мая.

Положительный результат теста на коронавирус получили 68,7 тыс. жителей Кипра с начала 2020 года. Порядка 39 тыс. человек уже вылечились от заболевания. Врачи констатировали 332 смерти от коронавируса на территории острова.

Кипр заявил о намерении принимать вакцинированных от коронавируса туристов еще 26 апреля. Прививка российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» также станет «пропуском» на остров для путешественников, уточнил председатель госкомитета республики по туризму Саввас Пердиос.

туризм кипр коронавирус
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