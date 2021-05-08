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Названы российские банки, скорректировавшие ипотечные ставки

Экономика
Названы российские банки, скорректировавшие ипотечные ставки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 мая. Определенные банки повысили базовые ставки по ипотеке. В большинстве финучреждений наблюдается «скрытое» увеличение процента по кредиту.

Сбербанк повысил ипотечные ставки на 0,4 процентного пункта с 7 мая. В настоящее время процент по кредитам на новостройки начинается от 7,7% при соблюдении определенных условий, добавили в call-центре сервиса «ДомКлик» финучреждения, передает «Российская газета».

По словам представителей ВТБ, банк не пересматривает ставки по ипотеке. Сейчас оформить ссуду можно под 7,4% годовых — на приобретение первичной и вторичной недвижимости, за исключением госпрограммы, которая удерживает процент на уровне 5,8%.

В «Росбанк Дом» сообщили, что организация уже скорректировала тариф в апреле и теперь не планируют ничего менять. «Альфа-Банк» заявил о сохранении ставок на текущем уровне, однако не исключает возможности пересмотра. Аналитики ранее рекомендовали рефинансировать текущие жилищные ссуды в сценарии низких процентных ставок в ​​рамках программы льготной ипотеки.

ипотека сбербанк кредитование
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