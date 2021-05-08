Украина опасается безразличия западных стран после запуска «Северного потока — 2»

Киев, 8 мая. Политический аналитик Валентин Красноперов считает, что Украина перестанет быть интересной после того, как строительство «Северного потока — 2» завершится.

Красноперов выступил в эфире украинского телеканала «Прямой» со смелым предположением. Он считает, что совсем скоро жизнь Украины изменится. Этой страной могут перестать интересоваться западные игроки, а виной всему будет «Северный поток — 2».

Строительство «СП-2» на территории Германии остановлено только со стороны партии «Зеленых» и их экологических группы. Власти Германии и США могут повлиять на проект и заморозить его, выдвинув санкции против строительных компаний, но не спешат этого делать.

«В случае запуска «Северного потока — 2» есть дополнительная угроза военных действий, потому что России будет не нужен газопровод, проходящий через Украину, и стратегических ресурсных интересов тут больше нет», — сказал в эфире Валентин Красноперов, отметив, что вслед за Москвой уйдет и немецкая элита.

Тем временем посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил хорошую новость. Строительство «СП-2» могут завершить уже к осени 2021 года. Если будет стоять хорошая погода, не исключено, что все работы будут полностью закончены летом.