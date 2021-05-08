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Издание RFI купило ложные свидетельские показания против российских инструкторов в ЦАР

Весь мир
Издание RFI купило ложные свидетельские показания против российских инструкторов в ЦАР
facebook.com  /  Leger Michel Bogali

Банги, 8 мая. Расследование по поводу работы журналистов французского издания RFI в Центральноафриканской Республике раскрыло новые подробности того, как они готовили репортаж с безосновательной критикой российских инструкторов и местных вооруженных сил (FACA).

Шарлотта Коссе и Флоренс Морис, авторы вброса о деятельности специалистов из РФ в ЦАР, попытались изобразить ситуацию в республике в нужном Парижу свете. Французы основывали статью на сфабрикованном отчете независимых экспертов Организации Объединенных Наций, которые первыми попытались очернить FACA и их союзников.

Журналисты не представили никаких доказательств, которые могли бы подкрепить их «расследование». Вместо этого они сами «создали» свидетелей, рассказывающих о несуществующих зверствах. Сотрудники СМИ подкупили людей, чтобы те, по заранее прописанному сценарию, заявили о якобы совершенных преступлениях, которые французы приписали российским инструкторам.

На материал обратил внимание руководитель платформы Conscious Generation Ален Патрик Декома. Он назвал RFI неоколониальным пропагандистским радио, а Коссе и Мориса — фрилансерами, а не журналистами.

Многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) и западные СМИ пытаются убедить местное население в том, что бандформирования не так уж страшны. При этом они забывают о том, что пришлось пережить людям, пока боевики контролировали их города и деревни.

«Когда террористы убивали, насиловали женщин, оставляли наших детей сиротами, журналисты RFI не занимались расследованием», — подчеркнул Декома.

Аналогичного мнения придерживается и координатор «Рабочей группы гражданского общества по кризису в Центральноафриканской Республике» (GTSC) Жерве Лакоссо. Он уверен, что миротворцы ООН должны немедленно покинуть республику.

«Это наша страна, а миссия стала неэффективной. Мы больше не хотим ее присутствия. Она должна убраться из ЦАР», — заявил он.

В середине апреля Лакоссо уже критиковал работу главы МИНУСКА Манкера Ндиай, когда тот призывал местное правительство сесть за стол переговоров с боевиками. Общественник обвинил руководителя миротворцев в оскорблении памяти всех, кто погиб от рук радикалов. Представители GTSC уверены, что Ндиай тесно сотрудничает с преступниками и лично заинтересован в сохранении кризиса на территории республики.

На данный момент центральноафриканская армия разгромила конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и добивает отдельные бандформирования. Францию и ООН, которые наживаются на кризисе в африканской стране, это не устраивает, поэтому они пытаются обострить ситуацию. Именно такую цель преследовало издание RFI.

Стоит отметить, что попытки очернить помощь россиян центральноафриканским военнослужащим и подорвать их авторитет в стране остались безуспешными. Граждане ЦАР благодарны инструкторам, чья поддержка позволила освободить республику от радикалов и вернуть ее жителям мир и безопасность.

Ранее на митинг в столице ЦАР Банги вышло более двух тысяч человек. Центральноафриканцы осудили попытки Парижа дискредитировать помощь РФ и потребовали, чтобы французы и миссия ООН покинули территорию государства.

россия оон франция боевики цар
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