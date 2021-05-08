Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:58
Весь мир
Издание RFI купило ложные свидетельские показания против российских инструкторов в ЦАР
20:58
Общество
Пампинг, читинг, суперсет: топ-10 непонятных слов из фитнес-сленга
20:57
Экономика
Пандемия повысила интерес к бесконтактной аренде жилья
20:55
Общество
О профессии адвоката из первых уст: как стать и куда пойти учиться
20:55
Происшествия
Томич избил инспектора ДПС в Новосибирске и стал фигурантом уголовного дела
20:55
Весь мир
Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом
20:54
Наука
Ученые из Индии отметили рост случаев дерматита рук из-за COVID-19
20:54
Происшествия
Вывешенный накануне Дня Победы флаг СССР вызвал скандал на Украине
20:53
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, как Джиган и Самойлова смогли позволить себе роскошный отдых на яхте
20:53
Общество
Сенатор Леонов предложил дать россиянкам с детьми дополнительный выходной
20:53
Происшествия
СК начал проверку по факту задержки льготных лекарств в Новосибирске
20:51
Общество
Власти Кипра ослабят ограничения для вакцинированных туристов
20:51
Экономика
Названы российские банки, скорректировавшие ипотечные ставки
20:50
Общество
Украина опасается безразличия западных стран после запуска «Северного потока — 2»
20:49
Общество
Фасад дома правительства в Самаре превратится в мультимедийный экран
20:47
Весь мир
Солнечную электростанцию в окрестностях столицы ЦАР запустят до конца года
20:47
Общество
Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита
20:47
Происшествия
Неосторожность курганского «охотника» привела к эвакуации многоэтажного дома
20:45
Общество
Мировой рекорд по числу поженившихся пар установлен на канатной дороге в Москве
20:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал в больницу после аварии в Волжском
Все новости

Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита

Общество
Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита
pixabay.com

Москва, 8 мая. Острая форма панкреатита развивается из-за того, что пациент не придерживается режима и злоупотребляет вредной пищей, напомнил хирург Андрей Колотильщиков.

Интенсивное поступление пациентов, которые жалуются на панкреатит, наблюдается после майских праздников. Для того чтобы не допускать обострения следует грамотно контролировать питание, посоветовал заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Колотильщиков.

«Хуже всего для поджелудочной железы — это газированные напитки, алкоголь, жирная еда. Количество съеденного тоже влияет: не переедать и не перепивать», — рассказал медик в комментарии «Говорит Москва».

Для недопущения обострения необходимо выбирать правильные продукты питания. Лучше всего пациентам, которые испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, отдавать предпочтение еде с наименьшим содержанием жира, заключил специалист.

Существует ряд продуктов, употребление которых необходимо либо минимизировать, либо вообще убрать их из рациона. Пагубно на состояние организма влияют конфеты и сладкие напитки. Из-за их частого потребления увеличивается риск развития сахарного диабета и болезней печени.

здоровье врач панкреатит
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 172577 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 168346 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 91488 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 77899 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 53973 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита
Рейтинг@Mail.ru