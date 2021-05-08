Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита

Москва, 8 мая. Острая форма панкреатита развивается из-за того, что пациент не придерживается режима и злоупотребляет вредной пищей, напомнил хирург Андрей Колотильщиков.

Интенсивное поступление пациентов, которые жалуются на панкреатит, наблюдается после майских праздников. Для того чтобы не допускать обострения следует грамотно контролировать питание, посоветовал заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Колотильщиков.

«Хуже всего для поджелудочной железы — это газированные напитки, алкоголь, жирная еда. Количество съеденного тоже влияет: не переедать и не перепивать», — рассказал медик в комментарии «Говорит Москва».

Для недопущения обострения необходимо выбирать правильные продукты питания. Лучше всего пациентам, которые испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, отдавать предпочтение еде с наименьшим содержанием жира, заключил специалист.

Существует ряд продуктов, употребление которых необходимо либо минимизировать, либо вообще убрать их из рациона. Пагубно на состояние организма влияют конфеты и сладкие напитки. Из-за их частого потребления увеличивается риск развития сахарного диабета и болезней печени.