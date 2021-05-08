Неосторожность курганского «охотника» привела к эвакуации многоэтажного дома

Курган, 8 мая. Житель многоэтажки спровоцировал хлопок газа в результате неосторожного обращения с охотничьим снаряжением.

Взрыв газа привел к сильному задымлению в 10-этажном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Из здания были эвакуированы восемь человек.

Причиной ЧП послужило неосторожное обращение с охотничьим инвентарем одного из жителей. В результате действий неаккуратного мужчины произошел хлопок газа без дальнейшего воспламенения.

Виновник происшествия стал единственным пострадавшим в результате инцидента. В его квартире повреждены окна, однако конструкции дома остались целы.

Специалисты МЧС рассказали, как уберечься от «газовых» инцидентов в жилых домах, писал ФАН.