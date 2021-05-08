Четырехлетний мальчик попал в больницу после аварии в Волжском

Волгоград, 8 мая. Иномарка сбила ребенка на самокате. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате, а таксист в это время поворачивал направо.

Инцидент произошел на улице Оломоуцкая на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик на самокате переезжал дорогу и был сбит иномаркой. За рулем Hyundai Solaris оказался 34-летний водитель. Он совершил наезд на ребенка, когда поворачивал направо. Четырехлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован. О его состоянии не сообщается. Полиция проводит проверку.

Юноша без прав сбил двух детей на переходе в Смоленске, сообщал ФАН. Одному из пострадавших четыре года, второму — пять.