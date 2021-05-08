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Солнечную электростанцию в окрестностях столицы ЦАР запустят до конца года

Весь мир
Солнечную электростанцию в окрестностях столицы ЦАР запустят до конца года
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 8 мая. Директор по новым и возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики и гидравлики ЦАР Виктор Сиобуа поделился новостями о запуске солнечной электростанции Сакаи.

Новую СЭС, расположенную недалеко от столицы Центральноафриканской Республики Банги, планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Она сможет обеспечить население примерно 15 МВт энергии.

Станция имеет особое значение на фоне масштабной аварии, которая оставила главный город страны без электричества на несколько дней. Порывистый ветер завалил в деревне Данзи пять опор. Населенный пункт находится всего в 20 километрах от Банги, и через него снабжается столица африканского государства.

Компания Enerca, ответственная за этот участок, уже восстановила две конструкции. Однако остальные пострадали серьезнее, их ремонт займет несколько месяцев. Власти ЦАР осознают значение энергетики и прикладывают все усилия для того, чтобы вывести ее на новый уровень. Это предотвратит возможность подобных аварий в будущем.

В Бамбари строят новую теплоэлектростанцию. Она не только позволит гражданам получить необходимые ресурсы, но и станет толчком к экономическому развитию населенного пункта. Кроме того, в нем также работают с экологичной солнечной энергией: в городе и его окрестностях установят специальные панели, которые обеспечат электричеством жилые дома.

Президент Фостен-Арканж Туадера намерен посвятить второй срок на посту главы государства восстановлению и развитию республики. Он запланировал ряд проектов, которые коснутся всех сфер деятельности.

Москва готова оказать ему всестороннюю поддержку в этом вопросе. Инвесторы из России заявили о желании вложить около 11 млрд долларов. При этом сотрудничать с ЦАР хотят представители Германии, Норвегии и Англии, но она отдает предпочтение РФ.

энергетика цар
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