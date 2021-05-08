Звезда «Топей» Екатерина Шпица похвасталась поездкой на Сейшельские острова

Виктория, 8 мая. Звезда сериала «Топи» Екатерина Шпица впервые в жизни прилетела на Сейшельские острова. Актриса отправилась на отдых вместе с мамой.

Поездкой на Сейшелы знаменитость похвасталась на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками в белоснежных шортах и топе, а также в стильной соломенной шляпе.

«Привезла маму на Сейшелы. Никогда мы обе здесь прежде не бывали», — написала Шпица.

Актриса отправилась в отпуск вдвоем с мамой впервые за долгое время. В прошлый раз они летали вместе в Турцию в далеком 2005 году.

Шпица также призналась, что мало где была из теплых стран. До пандемии коронавируса она успела посетить Вьетнам и Доминикану. А вот в Египте, Таиланде на Бали и Гоа актриса еще ни разу не была, поэтому ей только предстоит открыть для себя эти популярные у туристов направления.

«Дело за малым — чтобы они были открыты сами по себе. И чтобы график моей работы благоприятствовал», — добавила звезда российского кино.

В феврале в жизни Шпицы произошло радостное событие — она вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен и директор сети фитнес-клубов Руслан Панов.