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Обнаружен ген, приводящий к полной потере слуха

Наука
Обнаружен ген, приводящий к полной потере слуха
hearinglink.org  /  Hearing Link

Вашингтон, 8 мая. Мутация особого гена GAS2 может стать одной из основных причин полной потери слуха у человека, заявили американские ученые.

Такой вывод ученые из Университета Пенсильвании сделали на основании ряда проведенных исследований. По итогам работы они написали статью и опубликовали ее в журнале Developmental Cell.

«В результате проведенных исследований было установлено, что ген GAS2 оказывает прямое влияние на силу звуковых сигналов во внутреннем ухе человека. Ген отвечает за жесткость стенок клеток внутреннего уха и за их форму», — сообщили они.

Еще одна группа американских ученых в начале мая заявила о создании инновационного метода, который позволяет редактировать гены. Новый способ не «разрезает» геном на кусочки, чем облегчает работу и контроль за изменениями, внесенными в ДНК.

ухо ген слух генетики
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