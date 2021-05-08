Экстракт из шампиньонов оказался эффективен при лечении рака простаты

Вашингтон, 8 мая. Экстракт шампиньонов способен снизить уровень белка ПСА, сигнализирующего о развитии рака простаты, заявили американские ученые.

Грибы очень полезны для организма, так как в них содержатся различные биоактивные вещества. В ходе исследования американские специалисты следили за состоянием пациентов, которым диагностировали рецидивирующую опухоль. Ученые давали больным грибной порошок. Через три месяца выяснилось, что у таких пациентов снизился уровень белка ПСА в крови.

В современной медицине рак предстательной железы лечат с помощью лекарственных препаратов, которые связываются с рецепторами мужских половых гормонов. В некоторых случаях терапия оборачивается побочными эффектами. Например, в процессе лечения мужчина может набрать лишний вес.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре главных признака меланомы. Среди них наличие родинок с размытыми контурами и неравномерной пигментацией. Их диаметр превышает шесть миллиметров. К тому же они быстро развиваются.