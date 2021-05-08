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Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом

Весь мир
Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом
ТАСС  /  Karim Kadim / AP / TASS

Анкара заинтересована в углублении связей с Евросоюзом, а разногласия с отдельными странами не должны влиять на отношения с ЕС в целом, считает замглавы МИД Турции Фарук Каймакчи. Дипломат побеседовал с агентством Anadolu в преддверии Дня Европы, который отмечается 9 мая.

Каймакчи заявил, что приобщение Турции к западноевропейской культуре заключается не только в членстве в ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.

Оценивая отношение турецкого народа к членству в союзе, заместитель министра отметил, что подавляющее большинство граждан поддерживает присоединение к блоку и считает, что у страны есть потенциал стать его полноправным членом.

Европейцы, в свою очередь, также демонстрируют интерес к Турции, о чем, по словам Каймакчи, говорит недавний визит в Анкару председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Ради улучшения отношений глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время рассматривает перспективу пересмотра сделки по беженцам, заключенной 18 марта 2016 года.

«Турция хочет перейти к позитивной повестке дня после саммита ЕС в июне 2021 года, если не раньше этой даты», — отметил замглавы турецкого МИД.

В соответствии с условиями договора между Брюсселем и Анкарой, мигранты, нелегально прибывающие в Грецию с турецкой территории ради проникновения в страны ЕС, после задержания высылаются назад.

«Мы надеемся, что руководство ЕС не пожертвует отношениями с Турцией из-за кипрского вопроса и максималистских и необоснованных требований некоторых стран», — заключил Фарук Каймакчи.

Турция находится в статусе кандидата на вступление в Европейский союз начиная с 1999 года, однако до сих пор не продвинулась в этом вопросе. Причина этого — в несоответствии страны нормативам международного объединения, нарушениях в области свободы слова и других вопросах, не соответствующих идеологии блока.

Кроме того, положение государства усугубляет проблема территориальных споров с членами ЕС. В частности, дело касается Кипра, разделенного на две части еще в 1974 году — после вторжения турецкий войск.

Также проблемой являются притязания Анкары на территории в Восточном Средиземноморье, которые Греция считает частью своей исключительной экономической зоной.

Системные проблемы пока не позволяют Турции стать членом ЕС, поскольку масса спорных вопросов все еще не решена.

турция ес
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