Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом

Анкара заинтересована в углублении связей с Евросоюзом, а разногласия с отдельными странами не должны влиять на отношения с ЕС в целом, считает замглавы МИД Турции Фарук Каймакчи. Дипломат побеседовал с агентством Anadolu в преддверии Дня Европы, который отмечается 9 мая.
Каймакчи заявил, что приобщение Турции к западноевропейской культуре заключается не только в членстве в ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.
Оценивая отношение турецкого народа к членству в союзе, заместитель министра отметил, что подавляющее большинство граждан поддерживает присоединение к блоку и считает, что у страны есть потенциал стать его полноправным членом.
Turkey wants better, deeper relations with EU— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 8, 2021
Cyprus issue or maximalist demands of few countries should not dictate relations with EU, says deputy foreign ministerhttps://t.co/Ed1tCe63yO pic.twitter.com/GIsvq8OcZq
Европейцы, в свою очередь, также демонстрируют интерес к Турции, о чем, по словам Каймакчи, говорит недавний визит в Анкару председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Ради улучшения отношений глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время рассматривает перспективу пересмотра сделки по беженцам, заключенной 18 марта 2016 года.
«Турция хочет перейти к позитивной повестке дня после саммита ЕС в июне 2021 года, если не раньше этой даты», — отметил замглавы турецкого МИД.
В соответствии с условиями договора между Брюсселем и Анкарой, мигранты, нелегально прибывающие в Грецию с турецкой территории ради проникновения в страны ЕС, после задержания высылаются назад.
«Мы надеемся, что руководство ЕС не пожертвует отношениями с Турцией из-за кипрского вопроса и максималистских и необоснованных требований некоторых стран», — заключил Фарук Каймакчи.
Турция находится в статусе кандидата на вступление в Европейский союз начиная с 1999 года, однако до сих пор не продвинулась в этом вопросе. Причина этого — в несоответствии страны нормативам международного объединения, нарушениях в области свободы слова и других вопросах, не соответствующих идеологии блока.
Кроме того, положение государства усугубляет проблема территориальных споров с членами ЕС. В частности, дело касается Кипра, разделенного на две части еще в 1974 году — после вторжения турецкий войск.
Anastasiades: EU leaders clear that Turkey`s position cannot be tolerated https://t.co/AgrNwUTNbf— Cyprus Mail (@cyprusmail) May 8, 2021
Также проблемой являются притязания Анкары на территории в Восточном Средиземноморье, которые Греция считает частью своей исключительной экономической зоной.
Системные проблемы пока не позволяют Турции стать членом ЕС, поскольку масса спорных вопросов все еще не решена.