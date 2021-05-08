Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом

Анкара заинтересована в углублении связей с Евросоюзом, а разногласия с отдельными странами не должны влиять на отношения с ЕС в целом, считает замглавы МИД Турции Фарук Каймакчи. Дипломат побеседовал с агентством Anadolu в преддверии Дня Европы, который отмечается 9 мая.

Каймакчи заявил, что приобщение Турции к западноевропейской культуре заключается не только в членстве в ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.

Оценивая отношение турецкого народа к членству в союзе, заместитель министра отметил, что подавляющее большинство граждан поддерживает присоединение к блоку и считает, что у страны есть потенциал стать его полноправным членом.

Turkey wants better, deeper relations with EU



Cyprus issue or maximalist demands of few countries should not dictate relations with EU, says deputy foreign ministerhttps://t.co/Ed1tCe63yO pic.twitter.com/GIsvq8OcZq — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 8, 2021

Европейцы, в свою очередь, также демонстрируют интерес к Турции, о чем, по словам Каймакчи, говорит недавний визит в Анкару председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Ради улучшения отношений глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время рассматривает перспективу пересмотра сделки по беженцам, заключенной 18 марта 2016 года.

«Турция хочет перейти к позитивной повестке дня после саммита ЕС в июне 2021 года, если не раньше этой даты», — отметил замглавы турецкого МИД.

В соответствии с условиями договора между Брюсселем и Анкарой, мигранты, нелегально прибывающие в Грецию с турецкой территории ради проникновения в страны ЕС, после задержания высылаются назад.

«Мы надеемся, что руководство ЕС не пожертвует отношениями с Турцией из-за кипрского вопроса и максималистских и необоснованных требований некоторых стран», — заключил Фарук Каймакчи.

Турция находится в статусе кандидата на вступление в Европейский союз начиная с 1999 года, однако до сих пор не продвинулась в этом вопросе. Причина этого — в несоответствии страны нормативам международного объединения, нарушениях в области свободы слова и других вопросах, не соответствующих идеологии блока.

Кроме того, положение государства усугубляет проблема территориальных споров с членами ЕС. В частности, дело касается Кипра, разделенного на две части еще в 1974 году — после вторжения турецкий войск.

Anastasiades: EU leaders clear that Turkey`s position cannot be tolerated https://t.co/AgrNwUTNbf — Cyprus Mail (@cyprusmail) May 8, 2021

Также проблемой являются притязания Анкары на территории в Восточном Средиземноморье, которые Греция считает частью своей исключительной экономической зоной.

Системные проблемы пока не позволяют Турции стать членом ЕС, поскольку масса спорных вопросов все еще не решена.