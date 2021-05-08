Молодой мотоциклист без прав разбился возле границы с Казахстаном

Горно-Алтайск, 8 мая. Юноша, который ехал на мотоцикле без регистрационных номеров, погиб в ДТП на территории Республики Алтай.

Полиция выясняет обстоятельства гибели 18-летнего мотоциклиста, сообщает пресс-служба МВД по региону. Юноша скончался от серьезных травм, полученных после опрокидывания транспортного средства.

Трагедия произошла рано утром 7 мая. Пострадавший направлялся из села Кырлык в село Усть-Кан и потерял управление. Уточняется, что на мотоцикле не было регистрационного номера, а у молодого человека не было водительского удостоверения.

Мотоциклист погиб в ДТП под Саратовом, писал ФАН.