Политолог Рар: Киев официально признал ЛДНР и не знает, что с этим делать

Москва, 8 мая. Киев осознал, что официально признал существование Донецкой и Луганской народных республик, и теперь пытается оспорить этот факт, считает немецкий политолог Александр Рар.

Париж и Берлин уже давно не интересуются ситуацией на Украине из-за понимания того, что Киев не может справиться с возникшим в Донбассе кризисом, отметил Рар в эфире канала PolitWera. По его словам, украинские власти продемонстрировали это в момент подписания Минских соглашений, когда фактически на официальном уровне признали существование ЛДНР, и теперь не знают, что с этим делать.

Правительство Украины слишком поздно осознало, что для него этот шаг стал ошибкой, повлекшей геополитическую ловушку для Киева, уверен эксперт. По его мнению, недальновидность украинского руководства стала причиной неспособности разрешения ситуации на юго-востоке страны. Осознав это, власти Украины решили попытаться переложить всю ответственность на Москву, заявляя якобы о «российской агрессии», считает Рар.

«Украина сразу заявила, что она жалеет, что подписала Минские соглашения, хотя она подписала, потому что иначе была бы капитуляция. И они только потом поняли, что подписали фактически признание республик. После этого они начали откат, начали интерпретировать любые вопросы, которые были записаны в рамках этих соглашений», — констатировал Рар.

Германия и Франция уже не предпринимают никаких попыток надавить на Киев, так как потеряли интерес к происходящему на Украине, считает политолог.

Ранее бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко заявил, что распад и саморазрушение — неизбежное будущее современной Украины.