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Вернувшая статус Навальному Amnesty International поставила под вопрос свою независимость

  /   Обновлено: 08 мая 2021 20:36
Общество
Вернувшая статус Навальному Amnesty International поставила под вопрос свою независимость
facebook.com  /  Алексей Навальный

Москва, 8 мая. Международная организация Amnesty International вернула статус «узника совести» заключенному блогеру Алексею Навальному, однако впоследствии признала, что решение было поспешным.

Впервые «узником совести» Навальный был признан в январе 2021 года, а лишен статуса уже в феврале. В Al объяснили, что в старых видео блогера фигурирует «риторика ненависти», тот от своих слов не отказался.

Статус осужденному был возвращен 7 мая. В организации заявили, что это произошло «после тщательной оценки» ситуации и пересмотра значения понятия.

«Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны порицания, и мы ни в малейшей степени не потворствуем им», — утверждается в пресс-релизе AI, где также говорится, что орагнизация приняла неправильное решение, лишив осужденного статуса.

Amnesty International фактически закрыла глаза на порицаемые в прошлом высказывания Навального, заявив теперь, что «это другое», пишет Nation News.

Еще больше под сомнение решение AI поставило заявление и.о. генерального секретаря организации Джули Верхар. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом она назвала предложение вернуть блогеру статус «непрактичным», после чего была снята с должности. Руководство организации призналось, что решение по Навальному было принято с целью сделать «как можно более громкое заявление», а тщательная экспертиза его слов и оценка действий последовали позднее.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что решив вернуть националисту Навальному статус «узника совести», Amnesty International «выбросила на помойку» собственную совесть. Доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов предположил, что организация поступила таким образом под давлением.

навальный amnesty internationa узник совести
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