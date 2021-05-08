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Десятки человек задержаны в Израиле из-за беспорядков

  /   Обновлено: 08 мая 2021 20:54
Происшествия
Десятки человек задержаны в Израиле из-за беспорядков
wikipedia.org  /  Hoheit (Â¿!) / CC BY-SA 2.0 de

Иерусалим, 8 мая. Полиция Израиля задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме. Их подозревают в организации беспорядков.

Ранее стало известно, что израильские силовики начали проводить аресты среди палестинцев после столкновений минувшей ночью в столице страны. Стражи порядка отметили, что все задержанные имеют «определенные признаки» провокаторов.

Во время акций протестов, которые прошли возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах в Иерусалиме, пострадали более 200 человек, включая 17 полицейских.

Массовые протесты против президента страны ранее прошли в Чехии, сообщал ФАН. Около десяти тысяч жителей Праги, по данным полиции, вышли на митинг на Вацлавскую площадь в центре города.

арест полиция силовики
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