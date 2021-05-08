Объем торговых площадей в России к 2022 году составит 1 млн «квадратов»

Москва, 8 мая. Около 28% всех строящихся сегодня в Европе торговых центров приходится на Россию. Такие данные приводятся в исследовании Cushman & Wakefield.

Объем торговых площадей, которые появятся на российском рынке к 2022 году, оценивается в 1 млн квадратных метров, сообщает «Коммерсантъ».

Высокие объемы строительства торговых центров обусловлены отставанием России от ЕС по обеспеченности коммерческими площадями, считают аналитики. Согласно подсчетам, в РФ на одну тысячу граждан приходится 152 квадратных метра, тогда как в Европе — 312 «квадратов».

При этом некоторые российские города по этому показателю уже сейчас способны сравниться с европейскими, отмечает издание.

Также зафиксирован рост предложения на жилищном рынке, о чем сообщили застройщики Москвы. Объем поступившей в продажу жилой недвижимости на первичном рынке столицы в первом квартале 2021 года вырос на 26%.