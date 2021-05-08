Российский «Циркон» расширяет зону действия обороны и дает преимущество в бою

Москва, 8 мая. Стало известно о том, какие технические преимущества есть у гиперзвуковой ракеты «Циркон». Специалист рассказал, что она отлично показала себя на испытаниях.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о преимуществе гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая появилась в составе российских надводных кораблей и подводных лодок. По его словам, она расширяет зону эшелонированной обороны вдоль морских границ России приблизительно на 2000 км. Также «Циркон» является вооружением неядерного исполнения и может поражать цели противника на расстоянии 1000 км. В случае, если соперник решит нанести ответный удар, то он вынужден будет приблизиться к берегам РФ, что создаст весомое преимущество для России

Например, США, по словам эксперта, для того, чтобы применить по назначению крылатые ракеты «Томагавк» и поразить цель необходимо быть как минимум в 300 км от береговой линии. Таким образом, пока противник будет передвигаться от точки, где действует «Циркон», до того места, где он может нанести удар — он понесет существенные потери.

Некоторое время назад Россия уже испытала ракету «Циркон». Оружие успешно прошло тест. Уже в конце марта текущего года в российском оборонно-промышленном комплексе рассказали, что ракеты запустили четыре раза и они попали «в колышек». На начало лета запланирован старт государственных испытаний «Циркона», который будет осуществляться с фрегата.